«Будет приравниваться к участию в конфликте» Россия предупредила Запад насчет применения F-16 с авиабаз НАТО

МИД России приравнял взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

Возможный взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии будет приравнен к участию этих стран в конфликте на Украине.

Об этом заявил глава делегации от МИД России Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В России пообещали ответные меры на запуск F-16

По словам дипломата, США и их сателлиты больше не скрывают «агрессивного характера своей политики за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин». Кроме того, они создают угрозы безопасности на западных границах России.

Решительно предупреждаем, что применение истребителей [F-16] с территории указанных стран-членов НАТО [Польши, Румынии и Словакии] будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры Константин Гаврилов российский дипломат

Гаврилов отметил, что страны НАТО в своих доктринальных установках закрепляют претензии на глобальное и региональное доминирование.

И добиваться этого они намерены с применением военной силы.

На Украине рассчитывают получить F-16 в 2024 году

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Нидерланды договорился с премьером Марком Рютте о поставках Киеву 42 истребителей F-16. Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что его страна может передать Украине первые F-16 уже в начале 2024 года.

Кроме того, в Дании проходит обучение украинских пилотов управлению этими истребителями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киев рассчитывает получить F-16 в первой половине 2024 года. Он уточнил, что пилоты пока проходят обучение, и как только оно завершится и будет подготовлена инфраструктура, самолеты окажутся на Украине.

Шойгу назвал примерные сроки уничтожения запланированных к поставке Киеву F-16

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по опыту работы в зоне проведения спецоперации (СВО), примерно за 20 дней может сбить все запланированные к поставке Киеву F-16, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Также стало известно, какие российские ракеты смогут сбивать F-16 в случае их появления на Украине. Так, назывались дальнобойные ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Потенциально ЗРК способен поражать истребитель производства США сразу после его взлета и набора высоты. «Ожидается, что данные ракеты станут одним из основных средств уничтожения F-16, наряду с истребительной авиацией», — сообщал эксперт.

Военный эксперт Драго Босник, в свою очередь, говорил, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами, а также наземные системы, такие как «Искандер», могут уничтожать дальнобойными ударами эскадрильи F-16, которые будут стоять на взлетно-посадочных полосах.

