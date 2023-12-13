«Здесь вам не кладбище» Директора российской школы обвинили в отказе установить мемориальную доску в честь бойца СВО

Директора школы в Омске обвинили в отказе установить доску в честь бойца СВО

Директора одной из школ Омска обвинили в отказе установить памятную доску в честь погибшего участника специальной военной операции (СВО). Об инциденте рассказали российские бойцы.

Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видео, на котором двое мужчин в камуфляже и с наградами рассказывают о погибшем товарище, награжденном медалью «За отвагу». По их словам, они захотели увековечить его память, установив в его родной школе мемориальную доску. Бойцы рассказали, что инициатива была согласована с местными властями и военкоматом. Однако директор школы Марина Коваленко якобы им отказала.

К нашему удивлению, мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище» российские бойцы

Участники СВО обратились к мэру Сергею Шелесту, чтобы Коваленко призвали к ответственности. «Директора школы нужно депортировать к родственникам на Украину», — заключил один из мужчин на видео.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мэрии Омска прокомментировали инцидент

Между тем в городской мэрии заявили, что директор не отказывала в установке памятной доски. Там уточнили, что Шелест увидел обращение и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в ситуации. Выяснилось, что бойцы действительно приходили к директору школы с просьбой, однако директор им не отказывала, а только объяснила, что необходимо собрать пакет документов, а решение о размещении мемориальной доски должен утвердить Омский горсовет.

Также в мэрии рассказали, что бойцы СВО не запускали процедуру оформления доски ни в администрации Ленинского округа, ни в администрации Омска.

Мэр Пензы ранее призывал не создавать в школах некрополи из мемориальных табличек

В ноябре Александр Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Мэра Пензы поддержали депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов.

В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательно память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал — этого нам не надо Михаил Берулава первый зампред комитета Госдумы по просвещению

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы и назвал его позицию недопустимой и некорректной. Хинштейн подчеркнул, что увековечение памяти героев является одной из важнейший государственных задач.

Позднее Басенко попросил прекратить спекуляции на эту тему. Градоначальник подчеркнул, что власти города ведут работу по увековечиванию памяти героев СВО. В частности, на зданиях пензенских школ установлены мемориальные доски в честь участников спецоперации, отметил он.