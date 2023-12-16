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14:00, 16 декабря 2023Мир

В Германии заявили о планах ВСУ провести новое контрнаступление в 2024 году. Какое направление выберет Украина?

Welt: ВСУ планируют новое контрнаступление на левом берегу Днепра в 2024 году
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести новое контрнаступление в 2024 году и собирают силы для него. Об этом и выбранном Киевом направлении рассказал немецкий эксперт по международной безопасности Нико Ланге.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — отметил он, добавив, что отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра. На этом направлении и сконцентрируется Украина.

Издание Die Welt уточняет, что на соответствующие планы Украины указывает и список вооружений, который Киев передал Вашингтону. В этом списке значатся вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

В общем и целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано

Нико Лангеэксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам

Отмечается, что во время летнего контрнаступления украинская армия пыталась преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, однако попытки не увенчались успехом.

Зеленский жаловался на отсутствие результатов контрнаступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press признался, что контрнаступление армии республики не принесло желаемых результатов. По его словам, Украина хотела более быстрых результатов, но этого не произошло.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе надеялись на больший прогресс наступления украинских войск. Вместе с тем он счел необходимым продолжать помогать Украине. По его словам, «чем крепче будут позиции Киева на поле боя, тем сильнее он будет за столом переговоров».

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В Белом доме заявили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

Как указала глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, у США осталось около миллиарда долларов на восполнение собственных запасов вооружений. «Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной безопасностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?» — задалась она вопросом.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх также признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже заканчиваются.

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      Алина Гончарова
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