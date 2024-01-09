В России отреагировали на тайную встречу союзников Украины в Эр-Рияде

Сенатор Карасин считает, что тайные встречи союзников Украины проходят регулярно

Тайные встречи Киева и его союзников проходят регулярно в разных странах, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на необъявленные переговоры западных стран по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Это еще одна иллюстрация того, чем занимается Вашингтон по Украине, — проводит тайные встречи, никому ничего не говоря ни о результатах, ни о смысле этой встречи, ни о целях. Понятно, почему не приглашают нас туда, было бы странно, если бы приглашали. Это еще одно доказательство того, что настоящим хозяином на территории Украины являются США. Украинская власть просто выполняет их поручения, периодически советуясь и получая указания: как действовать, на чем настаивать, где просить дополнительные деньги и вооружение. Ничего удивительного в этом нет, такие встречи, я думаю, продолжаются по всему миру», — сказал сенатор.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира» украинского лидера. В публикации говорится, что значительного прогресса достичь не удалось. Это связано с тем, что Киев и G7 не хотят напрямую взаимодействовать с Москвой. Россию на мероприятие не пригласили.

О секретной встрече в середине декабря рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Саму «формулу мира» дипломат назвал «плодом больного воображения».

Президент Украины Владимир Зеленский представил свою «формулу мира» в начале 2023 года. Она подразумевает полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности республики в границах 1991 года, освобождение всех пленных, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.