В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

Mash опубликовал момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе

На полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв. По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

17 января о взрыве на предприятии сообщила региональный депутат Екатерина Стенякина. По ее словам, жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. После этого на предприятии вспыхнул пожар. Всех работников завода отвели на безопасное расстояние.

Фото: МЧС России / ТАСС

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, шестеро из десяти пострадавших госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести.

Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой. Специалистами Минздрава региона принято решение об эвакуации в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами Василий Голубев губернатор Ростовской области

Пожар был локализован на площади 360 квадратных метров и ликвидирован в 12:49 мск. В причине взрыва будут разбираться специалисты. Информация о беспилотном летательном аппарате не подтвердилась: по данным военных, система противовоздушной обороны в это время не работала. На место происшествия привлекались семь единиц спецтехники, машины газовой и энергетической служб, а также скорой помощи.

Мощный взрыв на предприятии попал на видео

В сети появились кадры с моментом взрыва на полиэфирном заводе.

На опубликованных кадрах видно, как мощный взрыв разрушил часть производственного здания предприятия, в результате чего обломки строения разлетелись на десятки метров.

Причиной взрыва могли стать действия рабочих

Сотрудник предприятия рассказал журналистам, что взрыв на полимерном заводе мог произойти из-за действий рабочих. По его словам, слесари пытались починить кран, из которого капала кислота.

Они не пытались починить логическим способом, а просто долбили по гайке сотрудник предприятия

После сильного удара кислота пролилась на раствор, после чего вспыхнул маленький огонек, а затем пошел газ. Мужчина сообщил, что начавшийся после этого пожар был потушен.

28 декабря в Белгороде произошел пожар на заводе по изготовлению лакокрасочных материалов «Квил».