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11:52, 24 января 2024Россия

Орел атаковали дроны ВСУ. Повреждены жилые дома

Мэр Орла Парахин: в многоэтажных домах выбило стекла после падения БПЛА ВСУ
СюжетНаселение России:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область утром в среду, 24 января. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, украинские дроны удалось перехватить в Железнодорожном и Северном районах.

Клычков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет. К местам происшествия были стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. В Минобороны России подтвердили факт уничтожения нескольких беспилотников над областью.

Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области

Минобороны Россиипресс-служба

В результате атаки повреждения получили несколько домов

В результате атаки со стороны ВСУ в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах оказались выбиты стекла, рассказал мэр Юрий Парахин.

Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется

Юрий Парахинмэр города Орел

В администрации города организовали комиссию по ЧС. Ее участники совместно с управляющими компаниями и территориальными управлениями займутся восстановлением повреждений домов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По словам Парахина, при необходимости жильцам будет предложено разместиться в пунктах временного размещения (ПВР). С ними находятся в постоянном контакте.

Ранее два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле

В ночь на 21 января ВСУ уже пытались атаковать Орловскую и Тульскую области. Силам ПВО вновь удалось отразить атаку — все дроны были уничтожены. Тогда же Минобороны сообщило о двух попытках атаки со стороны ВСУ над Смоленской областью. Украинские БПЛА были успешно сбиты.

Фото: Leah Millis / Reuters

До этого, 9 января, губернатор Клычков сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. В результате атаки произошло возгорание. Его удалось оперативно локализовать.

В результате атаки пострадали три человека. Им оказали необходимую помощь, после чего двое пострадавших от госпитализации отказались.

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Второй удар беспилотника пришелся по предприятию «Орелэнерго», в результате чего в одном из зданий были выбиты стекла и несколько человек получили порезы. Вследствие еще одной атаки за день дрон рухнул на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка. Никто из мирных жителей не пострадал.

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      Анастасия Алимпиева
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