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15:19, 24 января 2024Россия

Власти заявили об отсутствии пострадавших белгородцев при крушении Ил-76

Белгородские власти: пострадавших при крушении Ил-76 среди местных жителей нет

Фото: vk.com/belgorod1 / Globallookpress.com

Никто из жителей Белгородской области не пострадал при крушении самолета Ил-76. Об этом сообщил глава Корочанского района, где рухнул борт, Николай Нестеров в Telegram-канале.

«Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал. На данный момент проводятся следственные мероприятия», — написал он.

Глава района призвал доверять только официальной информации.

Ил-76 упал в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три сопровождающих, никто из них не выжил. Самолет сбили из зенитного ракетного комплекса (ЗРК), находящегося в Харьковской области, уточнили в Минобороны, где назвали случившееся террористическим актом.

Самолет доставлял бойцов ВСУ для обмена плеными в Белгород. Он должен был состояться по формуле 192 на 192. Еще один самолет Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули и направили в аэропорт вылета.

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      Анастасия Шейкина
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