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11:42, 27 января 2024Мир

В России назвали причину отсутствия реакции США на крушение Ил-76

Сенатор Карасин допустил причастность США и Великобритании к крушению Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

К крушению российского военного самолета Ил-76 с 65 пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), шестью членами экипажа и тремя сопровождающими на борту могут быть причастны США и Великобритания, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отсутствии реакции Вашингтона на атаку на воздушное судно.

Есть серьезные основания полагать, что за вот этой варварской бандитской ракетной атакой на наш Ил-76 стоят именно Соединенные Штаты Америки и Великобритания: их оружие, их контролеры

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Мы уже давно понимаем, что за использованием таких видов вооружения контроль идет из Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Отсюда такое "скромное" молчание ягнят. Но никого это не обманывает», — отметил Карасин.

По словам сенатора, ждать реакции от США в данном случае наивно.

«Мы хорошо видим планы проведения масштабных учений по периметру нашей западной границы, которые скоро начнутся и приведут к новому обострению эмоций и в Российской Федерации, и вообще в мире. Поэтому поводов для оптимизма в характеристиках нынешней американской линии в международных делах у нас никаких нет», — заключил он.

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Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва так и не дождалась от властей США реакции на крушение Ил-76. По его мнению, отсутствие какого-либо комментария со стороны Белого дома «создает у Киева ощущение полной безнаказанности».

Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Президент России Владимир Путин заявил, что с подконтрольной Киеву территории были запущены две ракеты по Ил-76. По мнению главы государства, ракеты были либо французскими, либо выпущенными из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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