Помощник Путина Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Москва готова к переговорам по Украине, однако этому противится сам Киев. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как отметили в администрации главы государства, Россия остается готовой к мирным обсуждениям по украинскому урегулированию, однако Киев запретил себе такие переговоры. Ушаков вместе с тем назвал неправильными расходящиеся в западной прессе трактовки, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам.

Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать Юрий Ушаков помощник президента России

Путин назвал условие для начала переговоров по украинскому конфликту

Как напомнил президент России Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров. Чтобы их начать, Киев должен снять запрет с диалога, указал российский лидер. «Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры?» — задался он вопросом.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Путин также не единожды говорил, что Россия не отказывалась от диалога. Он также отметил, что происходящие на Украине события являются трагедией, и призвал искать возможность для ее прекращения.

Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога Владимир Путин президент России

Зеленский выступил против заморозки конфликта

По словам президента Украины, замороженный конфликт представляет собой патовую ситуацию. «Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше», — сказал он. Зеленский добавил, что Украина хочет мира, при этом окончание конфликта может быть разным.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов напомнил, что история знает случаи, когда конфликты между государствами так и не оканчивались юридически. В связи с этим он допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор. Глава украинской разведки предрек, что процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет, при этом конфликт будет продолжаться без интенсивных боев.

На Украине обеспокоены призывами Запада к переговорам с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратил внимание на то, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Москвой. Он пояснил, что такая тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией. Кроме того, секретарь СНБО предсказал появление «новой оси» Китая, России, Ирана, Северной Кореи и некоторых европейских стран через 15-20 лет, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал, что Украина самостоятельно определит условия заключения мирного соглашения с Россией. По словам генсека альянса, условия мирного соглашения во многом будут зависеть от оказываемой Западом Киеву помощи, поскольку ответственность союзников заключается в поддержке Украины.