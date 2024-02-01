Стало известно о возможном присутствии американцев в расчете сбившего Ил-76 ЗРК

ТАСС: в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot могли быть американцы

В расчете зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сбившего в Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, могли быть американцы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, расчет ЗРК, скорее всего, был смешанным, а украинцы занимали в нем нижние должности. «На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины — прим. "Ленты.ру")», — сказал он, подчеркнув, что конкретные лица, причастные к атаке на самолет, сейчас устанавливаются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экспертиза подтвердила версию об атаке на самолет из американской ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории. После этого Госдума обратилась к Конгрессу США с призывом осудить действия Киева, отказаться от его поддержки и посодействовать в привлечении к ответственности исполнителей атаки на российский Ил-76.

Утром 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов Вооруженных сил Украины в точку их обмена на российских военнослужащих, сбили в районе села Яблоново Белгородской области. На борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Выживших среди не нет.

