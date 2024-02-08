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13:00, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле заявили о резонансе интервью Путина Карлсону в США и России

Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало резонанс в США и России

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Беседа американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным вызвала резонанс в США и РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама по себе персона Карлсона и его приезд в Россию и интервью с Путиным — это событие, которое вызвало такой особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране, справедливости ради. Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий», — сказал Песков.

По его словам, любое интервью главы государства — это очень важное событие, особенно если это беседа с представителем другой страны. Песков отметил, что разговор Путина с американским журналистом будут читать и анализировать не один день. «Очевидно, что это интервью, которое ждут», — подчеркнул представитель Кремля.

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Также Песков сообщил, что интервью главы государства Карлсону появится на сайте Кремля. Как уточнил пресс-секретарь российского президента, разговор будет доступен на двух языках — русском и английском.

Карлсон анонсировал интервью с Путиным 6 февраля. Беседа будет опубликована 9 февраля в 02.00 по московскому времени. Как объяснил журналист, он решил взять интервью у Путина, потому что большое число американцев не знают о происходящем в России и на Украине.

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      Евгения Наумова
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