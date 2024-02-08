В США рассказали, как можно продолжить поставки оружия Украине. Европу могут «заставить» платить за это

NYT: США пытаются заставить ЕС платить за американское оружие для Киева

В администрации президента США Джо Байдена пытаются придумать, как продолжить поставлять вооружения Украине на фоне неспособности Конгресса согласовать финансирование Киева с осени 2023 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц из администрации американского лидера.

Несмотря на то что в Вашингтоне признают, что на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса США в размере 60 миллиардов долларов на военную поддержку Украины, правительство ищет варианты продолжения поставок оружия Киеву.

Так, Вашингтон рассматривает возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами, который может происходить по аналогии с тем, как решили действовать Япония и Южная Корея после начала конфликта на Украине. Обе страны официально отказались экспортировать оружие напрямую Киеву, однако они передали его США для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов на Украину.

Помимо этого, американские власти задумались о том, чтобы «заставить европейские страны платить за американское оружие и поставлять его на Украину»

В ЕК признали, что переданных Украине боеприпасов окажется недостаточно

Как отмечает NYT, Европа не способна на большие изменения в вопросе поставок дронов и ракет Украине. Германия по-прежнему не желает передавать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus класса «воздух-поверхность» большой дальности, опасаясь, что Киев будет использовать их для ударов по территории России. После того как депутаты бундестага проголосовали против передачи Taurus Украине, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что устал от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам.

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Также, как пишет NYT, у Европы явно нет возможности самостоятельно увеличить количество боеприпасов для передачи Киеву. В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что к марту 2024 года на Украину будет поставлено более полумиллиона снарядов, а к концу года число переданных боеприпасов превысит один миллион. При этом она подчеркнула, что «этого явно недостаточно».

На данный момент мы подготовили более 40 тысяч украинских солдат. Государства-члены ЕС поставили военную технику на сумму 28 миллиардов евро. Европейская оборонная промышленность увеличила мощности по производству боеприпасов на 40 процентов. Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

По ее словам, ЕС должен не только ускорить доставку боеприпасов на Украину, но и рассматривать обороноспособность Украины как часть европейской обороноспособности. «Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной промышленности. (...) Украина — будущий член нашего Европейского союза, поэтому он должен стать намного ближе к нам и в области обороны», — подчеркнула она.

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Ранее выделенную ЕС помощь Украине в размере 50 миллиардов назвали недостаточной

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в этом же месяце Киев получит первые финансовые средства из фонда в 50 миллиардов евро.

Мы поставим [Украине] еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Впрочем, глава бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт в числе прочих европейских чиновников считает, что финансовая помощь для Украины от ЕС в размере 50 миллиардов евро является ничем без параллельной помощи со стороны США. Как объяснили эксперты Politico, данная помощь будет выплачена в течение нескольких лет, а не одномоментно, к тому же военные потребности Киева куда выше, чем способна удовлетворить Европа.

1 февраля саммит ЕС утвердил долгосрочную программу помощи Украине на 50 миллиардов евро. Новый пакет поддержки одобрили представители 27 стран — участниц объединения. Между тем в США данную помощь сочли бесполезной. Профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер выразил мнение, что она никак не скажется на успехах России в ходе проведения спецоперации и ситуация будет дальше складываться в пользу Москвы.