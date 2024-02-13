В России заявили, что ВСУ могли понести огромные потери при ударе по полигону. Что об этом говорят на Украине?

Симоньян: Сырский запретил разглашать любые сведения о потерях ВСУ в Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли понести огромные потери в результате российского ракетного удара по полигону в Селидово на территории Донецкой народной республики, подконтрольной Киеву. Однако на Украине стараются не освещать последствия обстрела. Объяснения тому представили российский политолог Сергей Марков и главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

На Украине рассказали о раненных в результате удара по Селидово бойцах ВСУ

К настоящему моменту киевские власти не дали официальных комментариев относительно потерь среди ВСУ в Селидово. Однако бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что в результате произошедшего есть раненые среди украинских военнослужащих, кроме того, некоторые бойцы получили несовместимые с жизнью травмы. При этом Мосийчук не уточнил их количество.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Между тем в неофициальном Telegram-канале 35-й бригады ВСУ со ссылкой на источник в Селидово отмечалось, что потери среди живой силы не превышают 200 бойцов. «Максимум две роты задело», — уточнили там. При этом позже канал опроверг данную информацию, указав, что в Селидово якобы нет потерь, «предыдущие новости были фейком», а в момент удара Вооруженных сил (ВС) России по полигону в казармах никого не было.

В России предположили, что ВСУ после обстрела полигона понесли огромные потери

Российский политолог Сергей Марков считает, что удар ВС РФ по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. По его словам, на это указывает тот факт, что украинские СМИ стараются не освещать последствия удара.

Судя по полному молчанию украинских ресурсов, потери ВСУ в Селидово действительно огромные (...) На Украине боятся что-то писать, потому что свирепствует по Селидово СБУ Сергей Марков российский политолог

При этом Марков предположил, что удар мог оказаться успешным благодаря слитым данным. Он добавил, что за этим могут стоять люди экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Помимо этого, порассуждал политолог, данные о местоположении ВСУ могла выяснить российская разведка или их могли передать местные жители, поддерживающие Российскую армию.

Между тем, по данным Telegram-канала Mash, в момент удара на полигоне могли находиться от 300 до 1500 украинских военных. Отмечается, что бойцы ВСУ проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы через несколько дней попытаться деблокировать Авдеевку, находящуюся в 35 километрах.

В России заявили, что Сырский запретил говорить о потерях ВСУ в Селидово

Тем временем главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский частично засекретил информацию о последствиях удара российских войск по украинскому тренировочному лагерю в Селидово. Так, по ее словам, согласно поступающим с Украины данным, Сырский, в частности, запретил разглашать данные о потерях среди украинских военных.

Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT

О том, что Российская армия выпустила несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с кассетными боеголовками по полигону в Селидово, стало известно во вторник, 13 февраля. Украинское издание «Страна.ua» указывало, что местные источники сообщали об обстреле Покровского района, куда входит и Селидово.