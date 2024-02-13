В России заявили, что ВСУ могли понести огромные потери при ударе по полигону. Что об этом говорят на Украине?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли понести огромные потери в результате российского ракетного удара по полигону в Селидово на территории Донецкой народной республики, подконтрольной Киеву. Однако на Украине стараются не освещать последствия обстрела. Объяснения тому представили российский политолог Сергей Марков и главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
На Украине рассказали о раненных в результате удара по Селидово бойцах ВСУ
К настоящему моменту киевские власти не дали официальных комментариев относительно потерь среди ВСУ в Селидово. Однако бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что в результате произошедшего есть раненые среди украинских военнослужащих, кроме того, некоторые бойцы получили несовместимые с жизнью травмы. При этом Мосийчук не уточнил их количество.
Между тем в неофициальном Telegram-канале 35-й бригады ВСУ со ссылкой на источник в Селидово отмечалось, что потери среди живой силы не превышают 200 бойцов. «Максимум две роты задело», — уточнили там. При этом позже канал опроверг данную информацию, указав, что в Селидово якобы нет потерь, «предыдущие новости были фейком», а в момент удара Вооруженных сил (ВС) России по полигону в казармах никого не было.
В России предположили, что ВСУ после обстрела полигона понесли огромные потери
Российский политолог Сергей Марков считает, что удар ВС РФ по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. По его словам, на это указывает тот факт, что украинские СМИ стараются не освещать последствия удара.
Судя по полному молчанию украинских ресурсов, потери ВСУ в Селидово действительно огромные (...) На Украине боятся что-то писать, потому что свирепствует по Селидово СБУ
При этом Марков предположил, что удар мог оказаться успешным благодаря слитым данным. Он добавил, что за этим могут стоять люди экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Помимо этого, порассуждал политолог, данные о местоположении ВСУ могла выяснить российская разведка или их могли передать местные жители, поддерживающие Российскую армию.
Между тем, по данным Telegram-канала Mash, в момент удара на полигоне могли находиться от 300 до 1500 украинских военных. Отмечается, что бойцы ВСУ проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы через несколько дней попытаться деблокировать Авдеевку, находящуюся в 35 километрах.
В России заявили, что Сырский запретил говорить о потерях ВСУ в Селидово
Тем временем главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский частично засекретил информацию о последствиях удара российских войск по украинскому тренировочному лагерю в Селидово. Так, по ее словам, согласно поступающим с Украины данным, Сырский, в частности, запретил разглашать данные о потерях среди украинских военных.
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О том, что Российская армия выпустила несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с кассетными боеголовками по полигону в Селидово, стало известно во вторник, 13 февраля. Украинское издание «Страна.ua» указывало, что местные источники сообщали об обстреле Покровского района, куда входит и Селидово.