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16:46, 16 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ сдали несколько укрепрайонов в Авдеевке. Одна из лучших украинских бригад частично попала в окружение

В ВСУ заявили об окружении части подразделений 3-й штурмовой бригады в Авдеевке

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Одна из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) — частично попала в окружение в Авдеевке, заявил замкомандира подразделения Родион Кудряшов.

«На одном из участков в городе бойцы из 3-й ОШБр находятся в полном окружении», — сообщил он. По словам украинского военного, «местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180». Он уточнил, что бригада находится в населенном пункте 12 дней. ВСУ приходится отходить с некоторых позиций.

В некоторых случаях мы не видим необходимости удерживать те или иные позиции в городе и также отходим на более выгодные позиции

Родион Кудряшовзамкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

ВСУ сдали несколько укрепрайонов в Авдеевке

В пятницу, 16 февраля, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский объявил, что украинские военные отступают с укрепрайона «Зенит» к югу от населенного пункта. По мнению генерала, тактически занятие позиций укрепрайона не дает Российской армии стратегического преимущества и не изменит ситуацию в Авдеевке. «Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — сказал военный.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

До этого генерал сообщал, что украинская армия готовит позиции для отступления под Авдеевкой. «Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — указал генерал. Военный также добавил, что оборонительная операция все еще продолжается, однако главный приоритет командования — сохранение жизни украинских солдат.

Также сообщалось, что на южном фланге Авдеевки российские войска установили контроль над укрепрайоном «Чебурашка» и садовым товариществом «Виноградники 2». Остатки украинских военных покидали оставшиеся позиции или попадали в плен. Кроме того, был установлен контроль ВС России над Донецкой фильтровальной станцией бойцами интербригады «Пятнашка».

В США признали, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС России

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Российская армия ежедневно продолжает теснить позиции украинских войск. Ситуацию он объяснил дефицитом боеприпасов у ВСУ, возникшим в связи с тем, что американское правительство не имеет возможности передать новые пакеты военной помощи Киеву без одобрения Конгресса.

К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке — критическая. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

The Washington Post писала, что ВСУ частично начали отход в районе Авдеевки. Отмечалось, что украинские военнослужащие говорят, что это лишь вопрос времени — когда им придется сдать город.

Главком ВСУ назвал напряженной обстановку на авдеевском направлении

14 февраля сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения на авдеевском направлении. Сырский назвал обстановку на авдеевском и купянском направлениях чрезвычайно сложной и напряженной. Он заявил, что российские войска имеют численное преимущество в личном составе и продолжают наращивать свои усилия.

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Между тем спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где несколько дней продолжаются уличные бои. По его словам, украинские военные пытаются удержать город, но командование может отвести войска из этого района.

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      Алина Гончарова
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