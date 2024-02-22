«Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал взятие под контроль Авдеевки сложной задачей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру», заявил, что взятие под контроль российских войск Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) является крупным успехом.

Если говорить об Авдеевке, вчера был дан анализ того, что произошло. Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции, — герои. И об этом нужно прямо говорить Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

По его словам, военные сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили прорыв. «Это, конечно, не Сырские какие-то», — добавил политик, имея в виду нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

Медведев назвал укрепрайон в Авдеевке мощным фортификационным сооружением

Зампред Совбеза России рассказал, что укрепрайон, созданный в Авдеевке, выстраивался не год и не два, что позволило ВСУ удерживать населенный пункт.

Вы, наверное, все обратили внимание, ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные, — и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампред Совбеза России высказался о дальнейших действиях России в ходе СВО

Медведев оценил дальнейшие действия России в ходе специальной военной операции (СВО).

Что же касается того, куда идти, выскажу свою точку зрения, которая, на мой взгляд, соответствует сложившейся картине дня. Нам нужно полностью обеспечить наши интересы Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик пояснил, что обеспечение интересов России заключается, прежде всего, в выполнении задач СВО, о которых говорил президент Владимир Путин.

Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

После выполнения этих условий можно будет признать, что задачи выполнены, заключил Медведев.

Ранее он заявил, что в ходе СВО Россия защищает территории, веками бывшие в ее составе. По его словам, руководство страны сделает все для успешного достижения целей спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.