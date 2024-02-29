На послании Путина заметили удивленного военного без руки. Кто он и чем отличился на поле боя?

На послании Путина журналисты заметили героя СВО Сергея Токаря

Во время выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, многие паблики в соцсетях обратили внимание на «удивленного» военного, широко раскрывшего глаза и смотревшего несколько секунд в объектив камеры. В результате видео с военным завирусилось в социальных сетях.

Кто он?

Журналистам SHOT удалось найти героя ролика после выступления президента. Им оказался прапорщик Сергей Токарь — герой специальной военной операции (СВО). Он рассказал представителям СМИ, что уже знает, что стал звездой интернета — ролик переслала ему жена. По словам Токаря, он вместе с супругой уже посмеялся над ситуацией.

Известно, что во время боевых действий прапорщик лишился руки. Его подразделение вступило в бой с более крупным подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Герой СВО вел огонь, прикрывая продвижение российских войск, и наносил большой урон живой силе противника. В результате прилета мины Токарь получил тяжелое ранение руки. Несмотря на травму, он продолжал выполнять свой воинский долг. В результате ему удалось добраться до медицинского пункта, где он получил необходимую помощь. «Жизнь продолжается», — поделился он с журналистами.

В соцсетях обратили внимание на одну деталь в одежде мужчины, сидевшего сзади Токаря

В сети также обратили внимание на значок, который был закреплен на пиджаке председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, который сидел за спиной прапорщика Сергея Токаря. Издалека казалось, что аксессуар имеет сине-желтую расцветку, как у флага Украины. Его «секрет» раскрыл Telegram-канал RTVI.

Оказалось, что на значке изображен флаг Ханты-Мансийского автономного округа, который имеет сине-зеленую расцветку. Из-за белого освещения на мероприятии флаг ХМАО на значке парламентария получился на видео более ярким, и зеленый цвет издалека стал похож на желтый.

В ходе послания Путин заявил, что будущее во многом зависит от мужества и решимости бойцов СВО

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО, назвав людей, служащих стране, настоящей элитой России.

Они и должны выходить на ведущую позицию и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия Владимир Путин президент России

По словам российского лидера, в переломные моменты истории именно такие люди появляются на переднем плане и берут на себя ответственность.