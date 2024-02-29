Путин предложил внести радикальное изменение в ЕГЭ. Один из экзаменов можно будет пересдать по выбору выпускника

Путин предложил разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по-прежнему вызывает дискуссию в обществе, в связи с чем необходимо совершенствовать формат. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

В этой связи глава государства предложил радикальное изменение — давать выпускникам второй шанс, предоставив возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Такая возможность у учеников выпускных классов должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи, уточнил Путин.

Глава государства добавил, что учебная нагрузка на детей в школах должна быть разумной и сбалансированной. Кроме того, он попросил разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах отличаются. Такое несоответствие, по его словам, вынуждает родителей нанимать репетиторов, «а ведь далеко не всем это по карману».

После заявления Путина в комитете Госдумы по просвещению предположили, что пересдавать один предмет ЕГЭ можно будет уже в 2024 году.

Надеюсь, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Предложение президента нужно претворить в жизнь как можно скорее Яна Лантратова первый замглавы комитета Госдумы по просвещению

В Россию обсуждают подходы по изменению сдачи ЕГЭ по некоторым предметам

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране прорабатываются подходы по изменению сдачи ЕГЭ по физике, математике и другим естественным наукам. Она пояснила, что эти дисциплины «являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда».

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Между тем ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предупредил, что глобальных изменений в ЕГЭ в ближайшие годы ждать не стоит. «А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — сказал он. Глава ведомства также отмечал, что переводить экзамен в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет не планируется.

Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

По слова Музаева, новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда ЕГЭ себя изживет. Ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов, отметил он. На данный момент, считает Музаев, модель ЕГЭ рабочая и постоянно совершенствуется.

Комментируя возможность отмены формата ЕГЭ, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все как следует обдумать и взвесить.

Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть Михаил Мишустин премьер-министр России

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. Парламентарий связал возможность отмены ЕГЭ с заявленным президентом России возвратом к традиционной системе образования.