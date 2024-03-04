Глава МИД Эстонии призвал быть смелее в поддержке Украины

Глава МИД Эстонии Цахкна: Макрон изменил парадигму поддержки Украины

Западным странам необходимо быть смелее в отношении поддержки Киева, ведь слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину уже изменили парадигму Европейского союза (ЕС). Об этом в колонке для ERR заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Пришло время быть смелее и амбициознее. (...) Постоянная и неотложная поддержка Украины обсуждалась на встрече правительств и глав государств в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Заявление Макрона, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было сменой парадигмы», — говорится в публикации.

Он объяснил, что само по себе противоречивое заявление Макрона может облегчить принятие «более простых решений» — например, о передаче Киеву всех боеприпасов, которые есть у западных стран.

27 февраля французский лидер допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. По его словам, официально консенсус по этому решению не достигнут, но его возможность нельзя исключать.

Ранее слова Макрона поддержали в МИД Литвы. По мнению главы дипломатического ведомства республики Габриэлюса Ландсбергиса, на Украине решается судьба всей Европы.

