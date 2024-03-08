Польша приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Польша приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Нижняя палата польского парламента практически единогласно приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский уточнил, что страна не выходит из договора, а лишь приостанавливает его действие, поскольку на радикальные шаги не согласны союзники по НАТО.

6 марта правительство Молдавии одобрило приостановку действия ДОВСЕ. Госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа пояснил, что такое решение было принято правительством в связи с «коренным изменением обстоятельств» с момента заключения ДОВСЕ в Париже в ноябре 1990 года.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД отметили, что Москва не испытывает сожалений по этому поводу и считает себя абсолютно правой в данном решении. В мае Россия денонсировала договор. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что коллективный Запад своими действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ. Он также заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.