«Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

Телеведущий Киселев анонсировал большое интервью Путина РИА Новости 13 марта

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев во вторник, 12 марта, анонсировал большое интервью президента России Владимира Путина.

Беседа будет транслироваться в среду, 13 марта, на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости.

После послания Путина «возникло много вопросов»

По словам Киселева, после двухчасового послания Путина Федеральному собранию «возникло много дополнительных вопросов». «Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — добавил журналист.

Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся Дмитрий Киселев журналист и телеведущий

Путин огласил рекордное по длительности послание в конце февраля

29 февраля Владимир Путин выступил в Гостином Дворе с рекордным по длительности посланием Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. Предыдущий рекорд — 1 час 55 минут — был установлен в 2018 году.

В своем послании глава государства объявил о продлении в стране программы семейной льготной ипотеки до 2030 года. Кроме того, он анонсировал запуск сразу нескольких новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества.

Новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, поддержке стартапов и предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, поддержке российской молодежи, продолжительности и качества жизни в сельских территориях России, а также вопросам защиты семьи.

Затрагивая международные вопросы в послании, Путин предупредил, что действия и высказывания Запада угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.

В начале февраля Путин дал интервью Такеру Карлсону

В ночь на 9 февраля в соцсети Х было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Их разговор продолжался два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.

В первые часы видео набрало десятки миллионов просмотров. Число публикаций с упоминанием Путина превысило 1,3 миллиона, в результате чего российский президент и журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. В русскоязычных медиа Путина упомянули 211 тысяч раз. Карлсону посвятили более 71 тысячи публикаций.

Позже Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону желанием людей узнать правду.