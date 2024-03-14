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21:03, 14 марта 2024Россия

«Ахмат, ваш выход!» Известный чеченский террорист заявил, что его боевики атакуют границу России

Чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани заявил об атаке с ВСУ границ России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация), заявил, что его боевики атакуют границу России. Они вошли в состав украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в личном в Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

«Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать»

Александр Коцвоенкор

В конце своего сообщения Коц обратился к военным из Чечни. «Ахмат, ваш выход!» — написал он.

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Что известно об Абдуле Хакима аш-Шишани?

Настоящее имя Абдулы Хакима аш-Шишани — Рустам Ажиев, а по паспорту — Руслан Ажиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он родился в 1981 году в селе Пригородное Грозненского района Чечено-Ингушской АССР.

Ажиев участвовал во Второй чеченской войне, в Сирии, где воевал на стороне оппозиции против президента Башара Асада. С 2023 года он принимает участие в специальной военной операции (СВО) на стороне ВСУ.

Утром 14 марта ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) несколько дней пытаются вторгнуться на территорию России. Утром в четверг, 14 марта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова попробовали атаковать приграничные российские регионы. Под ударом оказалось село Сподарюшино Белгородской области, куда диверсанты подобрались со стороны украинской деревни Поповка.

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Российские военнослужащие оказывали сопротивление огнем авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, в результате ударов было уничтожено до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под обстрелом также оказались еще два населенных пункта региона — Грайворон и Козинка.

14 марта диверсанты также пытались проникнуть в Курскую область

О попытках диверсантов проникнуть в Курскую область сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Бойцы Пограничной службы ФСБ, Вооруженных сил России и росгвардейцы вступили в бой с украинской ДРГ в районе поселка Теткино.

Уничтожение подразделений ВСУ попало на видео. На опубликованных Минобороны России кадрах видны украинские военные, некоторые из них лежали, не подавая признаков жизни.

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      Александра Д Борисова
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