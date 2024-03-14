«Ахмат, ваш выход!» Известный чеченский террорист заявил, что его боевики атакуют границу России

Чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани заявил об атаке с ВСУ границ России

Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация), заявил, что его боевики атакуют границу России. Они вошли в состав украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в личном в Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

«Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать» Александр Коц военкор

В конце своего сообщения Коц обратился к военным из Чечни. «Ахмат, ваш выход!» — написал он.

Что известно об Абдуле Хакима аш-Шишани?

Настоящее имя Абдулы Хакима аш-Шишани — Рустам Ажиев, а по паспорту — Руслан Ажиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он родился в 1981 году в селе Пригородное Грозненского района Чечено-Ингушской АССР.

Ажиев участвовал во Второй чеченской войне, в Сирии, где воевал на стороне оппозиции против президента Башара Асада. С 2023 года он принимает участие в специальной военной операции (СВО) на стороне ВСУ.

Утром 14 марта ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) несколько дней пытаются вторгнуться на территорию России. Утром в четверг, 14 марта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова попробовали атаковать приграничные российские регионы. Под ударом оказалось село Сподарюшино Белгородской области, куда диверсанты подобрались со стороны украинской деревни Поповка.

Российские военнослужащие оказывали сопротивление огнем авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, в результате ударов было уничтожено до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под обстрелом также оказались еще два населенных пункта региона — Грайворон и Козинка.

14 марта диверсанты также пытались проникнуть в Курскую область

О попытках диверсантов проникнуть в Курскую область сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Бойцы Пограничной службы ФСБ, Вооруженных сил России и росгвардейцы вступили в бой с украинской ДРГ в районе поселка Теткино.

Уничтожение подразделений ВСУ попало на видео. На опубликованных Минобороны России кадрах видны украинские военные, некоторые из них лежали, не подавая признаков жизни.