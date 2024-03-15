В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

ФСБ задержала в Москве агента ВСУ, запускавшего беспилотники у военных объектов

В Москве задержали местного жителя, который, как утверждает ФСБ, запускал беспилотники возле военных объектов для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).

После задержания он признался, что выполнял эти действия по заданию украинского легиона «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен).

Россиянин создавал для ПВО ложные цели

Как заявляет ФСБ, задержанный по своей инициативе вышел на связь с представителями украинских спецслужб и «Свободы России». Его работа состояла из нескольких этапов. Сообщается, что сначала он выполнял проверочные задания, которые снимал на фото и видео, а также «осуществлял пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию специальной военной операции», чтобы доказать свою лояльность.

Затем он должен был собрать и запустить беспилотник, чтобы запутать систему противовоздушной обороны вблизи объектов Минобороны России.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, она предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Он дал признательные показания, а затем был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы. Силовики и следствие продолжают оперативные мероприятия.

Задержание москвича за городом попало на видео

Было опубликовано и видео задержания подозреваемого. На кадрах видно, как силовики врываются в загородный дом. Двое скручивают подозреваемого и надевают на него наручники, еще один держит его на прицеле автомата. В ответ на вопрос, на какой легион он работал, тот ответил: «Свобода России».

Просили, когда они заходили в Белгород (это я потом уже понял), устроить «фейерверк». Начал объясняться, а они с меня начали требовать подозреваемый

Также снято, как в лесу под снегом раскопали схрон, на который указал москвич. В нем находились детали и компоненты для изготовления беспилотника.

В Петербурге выявили членов РДК, хотевших отравить продукты для участников СВО

Ранее в марте сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов действовавшей в городе законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты.

Утверждается, что они действовали в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для батальона «Эспаньола». Для этого они получили от украинской разведки мешок с 20 килограммами яда.

Заявляется, что задержанные члены РДК сами согласились участвовать в подрывной деятельности и якобы надеялись на награды от украинской власти. Сначала молодые люди снимали российский транспорт, объекты топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Петербурге и Ленобласти и отправляли кадры украинской разведке, потом задания стали труднее.

В состав группы входили четверо местных жителей. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.