Украли три миллиона, но обещали вернуть. Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

Мошенники с Украины пытались вынудить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

Раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские мошенники из кол-центров обманом украли у него три миллиона рублей и в обмен на возвращение денег заставляли его залить зеленкой урну для голосования, чтобы испортить находящиеся там бюллетени. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) Донецкой народной республики (ДНР).

Злоумышленники позвонили мужчине 31 января и сообщили, что его сим-карта заблокирована. К этому номеру были привязаны все аккаунты, поэтому Сидоров запаниковал и перевел на счета аферистов полученные за ранение деньги, около трех миллионов рублей.

Мошенники пообещали вернуть деньги, если ветеран СВО совершит провокацию на избирательном участке. По словам мужчины, после выполнения задания мошенники обещали вернуть ему все похищенные средства, а также заплатить 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Моя задача купить полулитровую бутылку воды, купить зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором Кирилл Сидоров ветеран СВО

Злоумышленники также обещали, что после провокации Сидорова арестует подконтрольный им следователь, возьмет показания, а потом мужчине отдадут украденные деньги наличными.

Ветеран СВО отметил, что это была мошенническая схема Службы безопасности Украины (СБУ). По словам Сидорова, он сразу обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в «уголовный флешмоб».

Не ведитесь на это, если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете Кирилл Сидоров ветеран СВО

Ранее задержанная на московском избирательном участке женщина пояснила полицейским, что бросила красящее вещество в урну для бюллетеней по заданию СБУ. 20-летняя жительница столицы объяснила свой поступок тем, что несколько дней назад ее обманули на крупную сумму денег. Со слов злоумышленницы, 15 марта с ней связались украинские спецслужбы и пообещали вернуть средства, если она выполнит «секретную миссию».

Житель Екатеринбурга рассказал, что попытался вылить зеленку в урну с бюллетенями из-за несуществующего долга. На допросе екатеринбуржец заявил, что испортить бюллетени его уговорил в ходе телефонного разговора представившийся следователем собеседник. Лжесотрудник заявил о якобы взятом на имя мужчины кредите. После этого он уговорил россиянина оказать содействие в устранении якобы выявленных нарушений на избирательном участке.

Памфилова заявила, что указания портить бюллетени поступают с Украины и из Европы

Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени россиянам поступали с Украины и из европейских стран.

Мы выяснили, что все эти звонки с указаниями испортить бюллетени идут из колл-центров, расположенных на территории Украины и некоторых европейских стран Элла Памфилова глава ЦИК России

Памфилова также рассказала, что задержанные за порчу урн делали это за деньги, поступавшие из-за рубежа, и не знали об уголовной ответственности. По ее словам, одному из таких людей обещали выплатить 100 тысяч рублей. Глава ЦИК подчеркнула, что Россия справится провокациями, которые готовятся из-за границы.

Глава ЦИК напомнила об ответственности за провокации на избирательных участках

Памфилова подчеркнула, что за порчу бюллетеней виновным грозит уголовная ответственность. ЦИК работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, по поводу каждого нарушения незамедлительно принимаются меры.

Ни один глупец, нарушитель закона, тем более, ни один подонок не уйдет. Все задержанные никуда не уйдут от ответственности, в том числе от уголовной Элла Памфилова глава ЦИК России

Она подчеркнула, что ответственность будет именно уголовной, если выяснится связь тех, кто портил бюллетени по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), украинского Центра информационных спецопераций (ЦИПсО) и прочих структур.

Ранее стало известно, что всех задержанных за порчу бюллетеней россиян проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Если подтвердится, что задержанные действительно выполняли заказ Украины, то им грозит статья 275 («Госизмена») УК РФ. По ней они могут получить до 20 лет колонии.

Кроме того, прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к участию в несогласованных митингах с целью нарушения избирательного законодательства в дни выборов.

Об ответственности предупредил и зампред Совбеза России Медведев

Об ответственности россиян также предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что поджоги, вандализм и другие деяния на избирательных участках являются не просто хулиганством, они могут быть квалифицированы как госизмена.

Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик подчеркнул, что за каждый такой поступок провокаторы должны получить срок. Он заключил, что это серьезное правонарушение, а не детская игра или невинная шалость с зеленкой.

В первый день выборов на избирательных участках произошел ряд провокаций

Избирательные участки на выборах президента России открылись в пятницу, 15 марта. В первый день голосования произошел ряд провокаций, связанный с порчей бюллетеней.

Так, в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями, на другом столичном участке подожгли будку для голосования. В Санкт-Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова, в Воронежской области на двух участках урны залили зеленкой, в Карачаево-Черкессии женщина залила бюллетени чернилами, аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону. В Челябинской области на одном из избирательных участков попытались взорвать петарду.

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Также были возбуждены еще два уголовных дела после инцидентов на избирательных участках в Карачаево-Черкесской Республике и Ростовской области.

Как заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, за провокации обещали деньги и вознаграждение. На фоне этого ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования.