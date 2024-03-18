В Госдуме высказались об отказе ФРГ называть Путина президентом в документах

Депутат Журова: не надо обращать внимание на отказ ФРГ называть должность Путина

России не надо обращать внимание на отказ МИД ФРГ называть в официальных документах Владимира Путина президентом после переизбрания на должность в пятый раз, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она высказалась о решении немецкого дипломатического ведомства.

«Думаю, что не стоит обращать внимание. Мы же понимаем, что сейчас пройдет время, и как сегодня они не собираются делать, так завтра они сделают так или иначе. Как бы выборы ни прошли, они бы все равно их не признали из-за Крыма, из-за еще четырех присоединившихся территорий. Они не считают нашего президента президентом из-за таких нюансов, он не может быть таковым по их мнению. Но мы выбирали президента внутри страны, и нам решать», — сказала депутат.

Как заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, ведомство начнет называть в документах Владимира Путина только по фамилии без указания должности. Он также добавил, что российского лидера и ранее в документах указывали таким образом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила немецких политиков с боящимися огня животными. «Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо"».

Представитель немецкого правительства Кристиане Хофман сообщила, что кабинет министров ФРГ не считает прошедшие выборы президента России законными. По ее словам, голосование прошло в атмосфере запугивания и арестов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, решил не поздравлять Путина с победой на выборах.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Кандидат КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31 процента, кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85 процента, а кандидат ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2 процента.