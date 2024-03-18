Захарова поиздевалась над главой минобороны Британии за слова об украденных выборах. Что посоветовала дипломат Шаппсу?

Захарова призвала главу Минобороны Британии Шаппса искать Кейт Миддлтон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о «сворованных выборах» в России. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Как писала газета The Telegraph, глава Минобороны Британии обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «украл выборы».

Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Она также поинтересовалась, что случилось с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. «Нашлась? Ищите, Шаппс», — посоветовала дипломат.

Ранее издание Us Weekly сообщило, что Кейт Миддлтон два месяца не видели даже ее ключевые сотрудники. Она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом.

На Западе отказались признавать итоги выборов

Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными. Об этом говорится в заявлении МИД Польши. В министерстве указали, что выборы были проведены «на временно оккупированных территориях Украины», что, как утверждает польская сторона, является нарушением международного права. В МИД также добавили, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан». «Польша решительно осуждает подобные действия», — заявили в ведомстве.

Владимир Путин не получит поздравлений с победой на президентских выборах от главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого лидера Серстин Гаммелин. «Письма не будет», — заверила она. При этом, напоминает Tagesspiegel, в 2018-м году Штайнмайер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал ему удачи.

Также в Берлине заявляли, что в итогах российских выборов «нет ничего удивительного». Захарова согласилась с этим утверждением, отметив, что волеизъявление народа прошло на фоне планов НАТО нанести России стратегическое поражение.

16 марта британское посольство в Москве заявило в соцсетях, что Россия якобы не имеет «законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов». «Ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать», — пригрозила представитель российского внешнеполитического ведомства. В свою очередь член Общественной палаты, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что отказ Лондона признавать выборы на новых российских территориях является проявлением высшего лицемерия. Он подчеркнул, что Британия может по праву считать своими исконными землями лишь небольшой участок земли, в то время как остальные территории являются оккупированными британцами.

Путин лидирует на выборах после обработки 99 процентов протоколов

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах с рекордным в истории современной России показателем. После обработки 99 процентов протоколов выяснилось, что за него отдали голоса 87 процентов избирателей. В 2018 году он набрал 76,69 процента голосов. Общая явка на выборах составила 74,22 процента.

Кандидаты Николай Харитонов (3,8% голосов), Владислав Даванков (3,8%) и Леонид Слуцкий (3,19%) признали свое поражение. Так, Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться. Слуцкий в свою очередь указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах.