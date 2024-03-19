В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

Захарова заявила о фобии МИД Германии из-за отказа называть Путина президентом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ внешнеполитического ведомства ФРГ называть в официальных документах Владимира Путина президентом после переизбрания на должность в пятый раз.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что ведомство начнет называть в документах Путина только по фамилии без указания должности. «Так, как мы это и в прошлом делали, — "Путин"», — отметил он. При этом на сайте дипломатического ведомства Путин указан как президент России.

Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии. «Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (адрес МИД ФРГ — прим. «Ленты.ру») — провалы в памяти и острые фобии», — написала она в своем Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова отметила, что России не следует обращать внимание на решение МИД Германии.

Мы же понимаем, что сейчас пройдет время, и как сегодня они не собираются делать, так завтра они сделают так или иначе. Как бы выборы ни прошли, они бы все равно их не признали из-за Крыма, из-за еще четырех присоединившихся территорий. Они не считают нашего президента президентом из-за таких нюансов, он не может быть таковым по их мнению. Но мы выбирали президента внутри страны, и нам решать Светлана Журова Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам

Запад выразил недовольство выборами в России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что выборы президента России прошли якобы в «ограниченной политической обстановке».

По его словам, «тревожное увеличение числа нарушений политических прав и свобод» якобы помешали баллотироваться ряду кандидатов. Он подчеркнул, что Евросоюз отказывается признавать выборы в Крыму, Севастополе, а также новых регионах России.

Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что ведомство осуждает решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».

Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата Валентин Кливаз Официальный представитель МИД Швейцарии

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан также прокомментировал итоги президентских выборов в России. По его словам, реальность состоит в том, что Путин является президентом России. Он добавил, что Соединенные Штаты будут действовать, исходя из этого. «Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, в свою очередь, подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой, так как, по мнению Белого дома, выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии.

Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам Саломе Зурабишвили Президент Грузии

МИД Польши отметил, что президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными.

В Кремле назвали предсказуемыми оценки США выборов в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов. Он отметил, что Соединенные Штаты являются страной, которая де-факто воюет с Россией, поэтому иных оценок от Вашингтона ожидать не стоило.

Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами президент России сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что словесная эквилибристика Соединенных Штатов не сможет умалить победу Путина и поколебать веру граждан России в него.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал призывы не признавать легитимность президентских выборов абсурдными.