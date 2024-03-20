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15:00, 20 марта 2024Мир

«Подпалить заново регион». Захарова заявила, что НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против России

Захарова заявила о планах НАТО открыть в Закавказье второй фронт против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paul Hanna / Reuters

Североатлантический альянс планирует открыть против Москвы второй фронт в Закавказье и «подпалить заново регион». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

По словам дипломата, достигнутые при посредничестве России договоренности буквально сработали как «красная тряпка» для Запада, так как это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и учете интересов сторон.

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО посетил республики Закавказья

15 марта стало известно о серии визитов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в закавказские республики. 18 марта генсек посетил Азербайджан и Грузию, а 19 марта встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе визита в Грузию Столтенберг призвал Тбилиси сделать больше для сдерживания России. Он приветствовал размещение украинских беженцев в стране. Также в ходе пресс-конференции с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе генсек заявил, что НАТО вносит вклад в ущерб Черноморскому флоту России. По его словам, благодаря роли альянса навигационные возможности России в Черном море ограничены.

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Общаясь с журналистами в Ереване, Столтенберг признал, что сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения военной помощи со стороны западных стран.

Ситуация на поле боя остается сложной, но это причина, чтобы наращивать нашу поддержку Украины, а не снижать ее

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Генсек приветствовал «солидарность Армении с Украиной», а также призвал всех партнеров НАТО сделать все необходимое, чтобы не допустить победы Москвы в украинском конфликте. По его словам, в случае победы Россия «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Кремле назвали контакты Закавказья с НАТО суверенным правом стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визиты Столтенберга, заявил, что контакты закавказских республик с альянсом являются суверенным правом этих стран.

Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона (...) Эти контакты — суверенное право кавказских государств

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что стремление НАТО расширить присутствие на Южном Кавказе не принесет стабильности в регион.

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