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23:43, 27 марта 2024Культура

Пугачева попросила прощения у таджикской певицы Манижи после теракта в «Крокусе». Что стало поводом для извинений?

Пугачева извинилась перед таджикской певицей Манижей после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певица Алла Пугачева извинилась перед таджикской исполнительницей Манижей Сангин после террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Такой комментарий она оставила под постом Манижи в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Прости

Алла Пугачевапевица

В публикации участница конкурса «Евровидение-2021» от России осудила жесткое обращение с подозреваемыми в теракте стрелками во время задержания.

Справка о трагедии

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

Уроженка Таджикистана также рассказала, что в детстве много времени проводила у своей бабушки в Душанбе и сохранила теплые воспоминания об этих визитах. Она обратила внимание общественности на то, что злодеи, смеющие отбирать жизни у своих жертв, не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

Обновленная статистика по теракту в «Крокус Сити Холле»

К 27 марта, по данным МЧС, число жертв теракта достигло 143 человек.

Согласно сведениям главы СК РФ Александра Бастрыкина, всего пострадало 182 человека.

В больницах Москвы и Подмосковья остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей.

В СКР поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле».

Все обвиняемые в теракте признали свою вину во время допроса.

Официальной версии по теракту пока нет, следственные действия продолжаются.

27 марта стало известно, что число жертв трагедии в «Крокусе» увеличилось до 143 человек, пострадавшими объявлены 182 человека.

Как проходило задержание террористов

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов сообщил подробности, как проходило задержание подозреваемых в Брянской области. Мужчин, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», искали в лесу с помощью собак, тепловизоров и других инструментов. Остановить автомобиль, на котором пытались скрыться злоумышленники, помог сотрудник ГИБДД в Брянске, который смог прострелить колеса белого Renault.

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После того как машина перевернулась, подозреваемые побежали в лес. С помощью тепловизора (устройства, которое фиксирует тепловое излучение и свободно видит в темноте) был найден один из фигурантов — он прятался на дереве. Другого вывели из лесополосы с окровавленным лицом. Один из фигурантов, Мухаммадсобир Файзов, получил травмы, поскольку при задержании открыл стрельбу по силовикам.

Они рассчитывали на то, что если они не идентифицированы, если нет информации по ним и по их машине, то, условно говоря, за два часа можно уехать на расстояние 180-200 километров и пересечь границу. Поэтому, конечно, это было предусмотрено

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

При задержании были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Участвующих в задержании военных представили к наградам

Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил девятерых полицейских за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе». Награды также получили сотрудники конвойной службы, которые остановили машину и задержали одного подозреваемого, кинолог, который с помощью собаки обнаружил скрывавшегося на дереве преступника, и сотрудник спецподразделения, обнаруживший еще двоих предполагаемых террористов с помощью дрона в лесу.

Кроме того, Александр Богомаз вручил награды бойцам полка «Ахмат», которые отличились при задержании террористов.

Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны

Александр Богомазгубернатор Брянской области

Военнослужащим, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, вручили медали «За отвагу» и «За боевые отличия», сообщили в Минобороны РФ. Госнаграды передал заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев, лично поздравив каждого участника операции.

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      Александра Синицына
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