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16:24, 29 марта 2024Россия

Украина атаковала еще один российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на поселок Запесочье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Запесочье Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако частично поврежден жилой дом, а машина, а также сельскохозяйственная техника. На месте работают оперативные и экстренные службы. Подробности о способе атаки на поселок Богомаз не уточнил.

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      Константин Лысяков
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