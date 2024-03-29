Украина атаковала еще один российский регион
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на поселок Запесочье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Запесочье Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, пострадавших нет, однако частично поврежден жилой дом, а машина, а также сельскохозяйственная техника. На месте работают оперативные и экстренные службы. Подробности о способе атаки на поселок Богомаз не уточнил.