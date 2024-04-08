Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан. Его вычислили по необычной примете

«112»: подозреваемый в расстреле полицейских задержан в Тверской области

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчину нашли в поселке Химинститут в Тверской области. Его вычислили по необычной примете — он передвигался на мотоцикле Yamaha, ориентировка на это транспортное средство была распространена вечером 7 апреля.

Задержанный, некий Филипп Ж., заявил о своей невиновности. По его словам, он не садился за руль со 2 апреля. Сейчас мужчина находится в отделе полиции, с ним работают оперативники.

Преступник ушел от погони

Ранее в Твери засняли погоню двух полицейских машин с включенными проблесковыми маячками и сиренами за неизвестным, управляющим мотоциклом Yamaha. Мужчина двигался в сторону Санкт-Петербурга на большой скорости по трассе М-11.

До этого правоохранители перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена». Мотоциклиста заметили у села Рогачево в Дмитровском районе. Тогда мужчина в черном шлеме и камуфляже не остановился на требование сотрудников полиции и скрылся

На поиски преступника был поднят практически весь личный состав подмосковного МВД. На работу также вызвали сотрудников с выходных и отпусков.

Преступник расстрелял полицейских из-за партии наркотиков

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. По данным источников, стражи порядка караулили закладчика наркотиков на границе Фряново и Черноголовки. Сообщается, что они обнаружили тайник, в котором находилось два килограмма мефедрона. Правоохранители затаились и хотели поймать дилера, который придет за наркотиками.

Подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и скрылся. 40-летный старший прапорщик полиции Сергей Ефименко получил несовместимое с жизнью ранение. Он работал в органах внутренних дел с июля 2004 года. У него остались две дочери. ГУ МВД России по Московской области пообещало оказать Ефименко всю необходимую помощь. За жизнь его коллеги до сих пор борются врачи.