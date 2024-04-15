«Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

Небензя назвал атаку Израиля Ираном ответом на позорное бездействие Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности всемирной организации по ответному удару Ирана по Израилю.

То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось "в вакууме". Шаги Ирана стали ответной реакцией на позорное бездействие СБ ООН на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую Василий Небензя постпред России при ООН

Небензя напомнил, что Россия призывала Совбез ООН осудить израильскую атаку на консульство Ирана в Дамаске, но Запад не пошел на это. Как указал дипломат, если бы под ударом оказались западные представительства, члены Совбеза «не раздумывая обрушились с ответными мерами и доказывали бы зале свою правоту».

Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, — свято и должно быть защищено, а вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах — "это другое", как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать Василий Небензя постпред России при ООН

Российский постпред призвал стороны конфликта к сдержанности

Москва призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил Небензя. По его словам, Россия рассчитывает, что региональные государства будут решать все проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани Василий Небензя постпред России при ООН

Российский дипломат также выразил сожаление в связи отсутствием генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании 2 апреля по теме удара Израиля по консульству Ирана в Сирии «на контрасте с сегодняшним заседанием».

Сам Гутерриш ранее осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, «мир не может допустить еще одной войны».

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по своему консульству

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, совершенный 1 апреля. После этого в Пентагоне заявили о готовности США защищать Израиль.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Тель-Авив пообещал дать «значительный и мощный ответ», а Тегеран пригрозил Израилю «значительно более суровым» ответом в случае, если тот совершит новую ошибку.