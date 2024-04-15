Сын Куклачева рассказал о состоянии госпитализированного отца

Сын Куклачева сообщил, что отец находится в стабильно тяжелом состоянии

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, рассказал о состоянии госпитализированного отца. Его слова приводит издание «Абзац».

Дмитрий сообщил, что основатель московского Театра кошек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. «Но он бодр и вчера даже хотел приехать к нам на шоу. Обязательно поправится. Врачи сегодня должны были перевести его в общую палату, но приняли решение этого не делать — он слишком эмоционален», — поделился сын артиста.

Куклачев-младший отметил, что животные не переживают в отсутствие Куклачева, так как окружены заботой. Он также поблагодарил всех, что поддерживает отца.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позже Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце. После хирургического вмешательства артист еще неделю пробудет в реанимации.