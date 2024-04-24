Замминистра обороны России Иванов высказал позицию по делу о взятках

Замглавы МО Иванов не признал вину по делу о взятках

Начало событий в новости Суд раскрыл детали дела о коррупции замминистра обороны России

Замминистра обороны России Тимур Иванов не признал вину в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с тем пока неизвестна сумма полученного им незаконного вознаграждения и размер ущерба, вменяемого ему следствием.

Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.

Басманный суд Москвы также выдал санкцию на его арест.

О задержании замминистра стало известно поздним вечером 23 апреля. ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на него. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

Центр заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года и круглосуточно управляет всеми сферами деятельности Вооруженных сил. НЦУО состоит из трех центров управления: центр управления стратегическими ядерными силами, центр боевого управления и центр управления повседневной деятельностью.