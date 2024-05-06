Украинские беспилотники вновь попытались атаковать российский регион

Минобороны России сообщило, что под Белгородом сбили еще два беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью еще два беспилотника самолетного типа. О новой попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили около 17:00 по московскому времени при попытке нанести удары по российской территории.

Ранее Минобороны сообщили, что российские военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели поразили на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.

ВСУ пытаются нанести удары по Белгородской области в течение всего 6 мая. Утром украинские дроны-камикадзе нанесли удар по двум автобусам с сотрудниками свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также по легковому автомобилю, ехавшему рядом. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.