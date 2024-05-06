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17:56, 6 мая 2024Россия

Украинские беспилотники вновь попытались атаковать российский регион

Минобороны России сообщило, что под Белгородом сбили еще два беспилотника ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью еще два беспилотника самолетного типа. О новой попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили около 17:00 по московскому времени при попытке нанести удары по российской территории.

Ранее Минобороны сообщили, что российские военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели поразили на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.

ВСУ пытаются нанести удары по Белгородской области в течение всего 6 мая. Утром украинские дроны-камикадзе нанесли удар по двум автобусам с сотрудниками свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также по легковому автомобилю, ехавшему рядом. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.

ЖЗЛ
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