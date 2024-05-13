Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу на новую должность
Президент Путин провел первое совещание с Совбезом после кадровых перестановок
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В качестве основной темы мероприятия Путин обозначил выстраивание отношений с ближайшими соседями России. «В новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — заявил президент.