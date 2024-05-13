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18:37, 13 мая 2024Россия

Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу на новую должность

Президент Путин провел первое совещание с Совбезом после кадровых перестановок

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В качестве основной темы мероприятия Путин обозначил выстраивание отношений с ближайшими соседями России. «В новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — заявил президент.

ЖЗЛ
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