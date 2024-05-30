Кадыров объявил конкурс на миллион рублей. Надо угадать, что ему сказал Путин

Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил конкурс, победителю которого пообещал денежное вознаграждение. В своем Telegram-канале он загадал подписчикам загадку, связанную с президентом России Владимиром Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит подарок в размере одного миллиона рублей Рамзан Кадыров глава Чечни

Он уточнил, что обязательным условием для победы является полный развернутый ответ. Необходимо не только угадать, но и подробно расписать свой ответ в комментариях, а также поделиться в своих соцсетях видео, опубликованным в канале главы Чечни.

На кадрах Кадыров, Путин и Мирзиеев жмут друг другу руки, после чего российский лидер говорит что-то Кадырову, обнимает его и отходит в сторону. Президент Узбекистана также о чем-то общается с Кадыровым и уходит.

Кадыров попросил людей из своего окружения не давать подсказки участникам

Глава Чечни в своем обращении также упомянул, что некоторые люди из его окружения знают, о чем был разговор на видеозаписи. Он призвал осведомленных не допускать «утечку правильного ответа», которые, по словам Кадырова, «дали аманат» (верность данному слову — прим. «Ленты.ру»).

«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда. Уверен, это они и сами знают. Ну все, в добрый путь. Поехали!» — написал Кадыров.

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

На прошлой неделе глава Чеченской Республики пригласил российского президента в Чечню. Он также выразил Путину благодарность за участие в позитивных изменениях региона.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — сообщил Кадыров.

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

30 мая, в ходе онлайн-встречи Путина с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» многодетная семья Халиковых из Чечни пригласила президента России посетить Шаройский башенный комплекс. В ответ Путин рассказал о своем обещании Кадырову приехать в Чечню.

«Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», — сказал глава государства.