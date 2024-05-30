Власти опровергли участие мигранта в досмотре школьниц на ЕГЭ в Воронеже

В администрации Воронежа опровергли участие мигранта в досмотре школьниц на ЕГЭ

Информация о том, что в скандальном досмотре школьниц перед Единым госдуарственным экзаменом (ЕГЭ) в Воронеже участвовал мигрант, не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

«Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы №6», — сообщили в администрации.

Там добавили, что в обязанности сотрудника пункта проведения экзамена не входят мероприятия по досмотру школьников. Единственное, что может сделать такой человек — попросить выпускника вернутся за рамки металлоискателя, чтобы выложить предметы, на которые он сработал.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь.

В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ. В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. По его словам, сотрудники не нарушили прав школьниц, а сообщения о неправомерных действиях при досмотре недостоверны.

Кроме того, стало известно, что Вячеслав Володин задаст премьер-министру Михаилу Мишустину вопрос о ситуации. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет. В Госдуме, в свою очередь, потребовали провести проверку. Глава Комитета по защите семьи Нина Останина назвала подобные действия недопустимыми и не исключила, что вопрос может быть поднят на одном из заседаний нижней палаты.