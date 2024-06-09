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05:14, 9 июня 2024Россия

«Ему бы, говнюку, просто встать на колени». Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал покаяться перед украинцами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами. Таким образом он прокомментировал заявления немецкого политика о том, что Украину нельзя поставить на колени.

Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную «перемогу». За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Политик добавил, что Шольц бездарно управляет своей страной, по его вине немцы утратили доверие к Социально-демократической партии Германии, от которой бывшие канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Шмидт «перевернулись много раз в своих могилах».

Накануне Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по поводу Украины. Среди прочего он призвал российского президента признать, что «Украина сильна, ее нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции». Он также указал, что мир для Украины может быть только справедливым, однако не уточнил, что подразумевается под этим.

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7 июня 2024

Медведев заявил, что Украиной напрямую управляют США и НАТО

Зампред Совбеза России отметил, что в настоящее время Украина полностью управляется извне США и странами НАТО и представляет собой «нечто вроде доминиона».

Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими. Она, несмотря на протесты собственного населения, получает все виды самых смертоносных видов вооружений

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что Соединенные Штаты избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

Российский лидер также высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в Вашингтоне интересуются только собственным величием, судьба Киева их мало волнует.

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Медведев напомнил о словах генсека ООН об окончании украинского конфликта

Медведев напомнил о словах генерального секретаря ООН Жозепа Борреля о способе окончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

Даже Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить передачу оружия Киеву

Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В начале мая Боррель назвал способ быстро закончить конфликт на Украине. По его словам, он прекратится за пару недель, если Запад прекратить помощь Киеву. «Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится», — пояснил генсек.

Он также задался риторическим вопросом, хотят ли такого исхода событий в Европе, подчеркнув, что многие не согласны с этим.

В конце апреля Боррель заявил, что окончание противостояния на Украине произойдет не скоро. Вместе с этим дипломат в очередной раз подчеркнул, что страны Европы должны продолжать оказывать военную помощь властям Киева.

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      Марина Совина
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