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06:39, 9 июня 2024Мир

В США указали на ошибку Зеленского

Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского в рамках конфликта с Россией. Об этом Постол высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Постол указал на ошибку Зеленского и подчеркнул, что его решение жертвовать гражданами Украины свидетельствует о проигрыше Киева.

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«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте», — отметил он.

Эксперт добавил, что ситуация с демографией на Украине напоминает черную дыру. «На поле боя у них нет никаких шансов», — заключил Постол.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

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      Марина Совина
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