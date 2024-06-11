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05:10, 11 июня 2024Мир

США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти бывших советских республик. Кого затронет эта мера?

NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и 5 постсоветских стран

Фото: Ciudad Juarez / Reuters

Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России после их задержания. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

Кроме России, такая мера будет применяться к совершеннолетним мигрантам из пяти бывших советских республик: Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Их приказано депортировать сразу после задержания.

При этом представители более 100 других стран «восточного полушария» имеют право оставаться в США до завершения слушаний, документ не содержит требования об их немедленной высылке.

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24 апреля 2024

Ранее Байден запретил давать нелегальным мигрантам политическое убежище

4 июня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище.

Как уточнили в Белом доме, эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».

Дополнительно в заявлении отмечается, что Вашингтон начнет ускоренно депортировать нелегальных мигрантов, которые «представляют угрозу национальной безопасности США».

Решение было принято на фоне роста числа мигрантов на южной части границы США. Чиновники администрации называли в качестве показателя четыри тысячи ежедневных пересечений границы в неделю.

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5 февраля 2023

Миграционную политику Байдена критиковали Трамп и Маск

С критикой ситуации с мигрантами в США неоднократно выступал экс-президент США Дональд Трамп. Так, в апреле он выразил сожаление, что в страну не переезжают граждане государств, которые экс-лидер назвал «хорошими». К ним, по его мнению, относятся Дания, Швейцария и Норвегия.

В мае Трамп на митинге в штате Нью-Джерси пообещал в случае своей победы на президентских выборах «запечатать» границу США.

В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой — туда, где им самое место

Дональд Трампэкс-президент США

Он также заверил, что после его повторного прихода к власти в США начнется «самая масштабная в американской истории операция по депортации».

В свою очередь, предприниматель Илон Маск ужаснулся числу нелегальных мигрантов в США и раскритиковал миграционную политику руководства страны, допустившего проникновение на территорию государства более семи миллионов человек.

Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы

Илон Маскамериканский предприниматель

Маск назвал легальную иммиграцию в США «кафкианским, долгим, странным процессом». При этом нелегальный переход через южную границу в страну он посчитал чрезмерно простым.

Также он предрекал конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику. Как утверждал бизнесмен, из-за проблем с мигрантами страна превратилась в убежище для преступников.

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      Марина Совина
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