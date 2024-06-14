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15:29, 14 июня 2024Россия

В России назвали условия реализации мирных предложений Путина

Депутат Новиков: мирные предложения РФ реализуемы при соблюдении всех условий

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Мирные предложения президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта могут реализоваться, если Киев и Запад пойдут на все условия Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Предложение носит комплексный характер, это главное, о чем следует говорить сейчас

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Мы бы хотели, чтобы переговоры не только состоялись, а чтобы были не только услышаны и поддержаны российские требования, но и чтобы было с кем эти предложения обсуждать и было с кем заключать договоренности. При соблюдении всего комплекса наших подходов мы готовы к тому, чтобы решать вопросы в режиме диалога. (...) Мы не рассматриваем эту проблематику в отрыве от вопросов коллективной безопасности. В этом отношении Россия еще раз подчеркивает свою надежность как партнер стран мирового большинства, то есть тех, кто сегодня выступает за многополярный и справедливый мир», — сказал депутат.

Путин напомнил о всех ключевых тезисах, на которых Россия постоянно настаивала, в том числе в связи с началом спецоперации, отметил парламентарий.

«Локальный конкретный конфликт вокруг Украины российский президент предложил рассматривать в общей системе мировой безопасности, что чрезвычайно важно, учитывая, что прежние механизмы, прежние способы конструирования этой международной безопасности в значительной степени сломаны в силу поведения США, в силу разрыва официальных соглашений по вопросам различных видов вооружений, так и в силу постоянного вмешательства в дела отдельно взятых суверенных государств, попытка осуществления цветных революций и откровенное вооруженное давление», — считает он.

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Владимир Путин во время выступления в МИД огласил условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию. По его словам, для этого Украина должна вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Статус этих регионов, а также Крыма должен быть зафиксирован в международных договорах.

Как только Киев начнет выводить военный контингент, Москва тут же прекратит огонь и позволит военным безопасно покинуть зону боевых действий. Также политик настаивает на внеблоковом, безъядерном и нейтральном статусе соседнего государства.

Еще одно из условий заключается в том, чтобы западные страны сняли все санкции с России. Все мирные соглашения должны быть зафиксированы международными договорами, считает он. Путин добавил, что речь идет не о временной заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

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