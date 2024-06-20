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04:13, 20 июня 2024Силовые структуры

В российском вузе прошли обыски из-за покупки экзаменов, задержаны студенты и преподаватели. Дело разрабатывали два года

Доцент РосУниМеда Сарвин задержан по делу о получении взяток от студентов

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Российском университете медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) в среду, 19 июня, прошли следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.

В схеме были задействованы преподаватели и студенты. В отдел полиции доставили около 30 человек. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

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Задержан как минимум один доцент вуза

Согласно одной из версий, в вузе была организована схема покупки экзаменов студентами. По словам очевидцев, в операции по задержанию подозреваемых приняли участие большое количество вооруженных силовиков. Задержанных держат в актовом зале отдела МВД, у них изъяли телефоны.

Среди возможных фигурантов — как минимум один доцент вуза. Издание Baza уточняет, что это доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. Его задержали около 6:00 в среду, 19 июня, у себя дома. Там прошел обыск, у мужчины изъяли компьютер и телефон.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что показания на Сарвина дали студенты РосУниМеда, за денежное вознаграждение преподаватель помогал им сдать экзамены.

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Разработка дела началась два года назад

Два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», которые сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. С этого момента и началась разработка дела.

Задержания проходили не только в самом вузе, но и на домашних адресах преподавателей и студентов. Силовики провели в их квартирах обыски и забрали технику и документы. Среди задержанных оказались преподаватели нескольких факультетов.

Также в их числе студенты Бабаев и Муслимов, которые якобы брали деньги у других учеников университета для передачи преподавателям. При этом от действий мошенников могли пострадать в том числе учащиеся из Ирана.

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Университет прокомментировал инцидент

В пресс-службе РосУниМеда подтвердили , что в вузе проводятся оперативные мероприятия. Университет помогает и всячески содействует следствию.

Там также заверили, что на работу образовательного учреждения инцидент не повлияет, и учебный процесс будет продолжен без изменений.

19 июня Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке. В конце 2022 года он заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы его жена стала доктором наук. Задержан и заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, являющийся посредником во взяточничестве.

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      Марина Совина
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