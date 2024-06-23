Президент России Владимир Путин разозлил Белый дом своими посещениями Северной Кореи и Вьетнама, оставив после себя «перерисованную карту рисков в Азии».
Как пишет New York Times, российскому лидеру потребовалось всего четыре дня, чтобы разозлить Вашингтон.
Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав
Отмечается, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном стало серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.
Поездка Путина реализовала худшие опасения США
Как заявил посол США в Японии Рам Эмануэль, визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона.
По словам дипломата, Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу».
Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась
Дипломат указал, что страны Глобального Юга «тянутся» к России несмотря на действия США. При этом, заметил он, Вашингтон стремится нивелировать достижения российской дипломатии, направляя во Вьетнам своих представителей, добавил посол.
В Ханой сразу после визита Путина был направлен помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк, заявивший, что партнерство между США и Вьетнамом «еще никогда не было таким прочным».
В Кремле визиты Путина назвали результативными
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались результативными.
Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки
При этом он отметил, что трехдневная поездка была «весьма и весьма напряженная».
Ранее российский лидер завершил государственный визит во Вьетнам, вылетев из аэропорта в Ханое вечером 20 июня. До этого Путин посетил Северную Корею, где подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.