«Усложнили и без того трудные расчеты». В США заявили о злости Белого дома из-за визитов Путина в страны Азии

NYT: Путин за 4 дня поездки в КНДР и Вьетнам разозлил США

Президент России Владимир Путин разозлил Белый дом своими посещениями Северной Кореи и Вьетнама, оставив после себя «перерисованную карту рисков в Азии».

Как пишет New York Times, российскому лидеру потребовалось всего четыре дня, чтобы разозлить Вашингтон.

Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав The New York Times

Отмечается, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном стало серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

Поездка Путина реализовала худшие опасения США

Как заявил посол США в Японии Рам Эмануэль, визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона.

По словам дипломата, Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу».

Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась Анатолий Антонов посол РФ в США

Дипломат указал, что страны Глобального Юга «тянутся» к России несмотря на действия США. При этом, заметил он, Вашингтон стремится нивелировать достижения российской дипломатии, направляя во Вьетнам своих представителей, добавил посол.

В Ханой сразу после визита Путина был направлен помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк, заявивший, что партнерство между США и Вьетнамом «еще никогда не было таким прочным».

В Кремле визиты Путина назвали результативными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались результативными.

Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

При этом он отметил, что трехдневная поездка была «весьма и весьма напряженная».

Ранее российский лидер завершил государственный визит во Вьетнам, вылетев из аэропорта в Ханое вечером 20 июня. До этого Путин посетил Северную Корею, где подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.