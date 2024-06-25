Украина начала эвакуацию из Торецка. В Киеве заявляли, что Россия прорвала оборону ВСУ в этом районе

Глава Донецкой ОВА Филашкин заявил об эвакуации Торецка из-за наступления ВС РФ

В контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Торецке Донецкой народной республики планируют провести принудительную эвакуацию населения из-за подхода к городу российских войск. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецка, потому что враг находится очень близко к городу Вадим Филашкин глава подконтрольной Киеву Донецкой ОВА

В Киеве нашли виновника провала ВСУ под Торецком

По словам Филашкина, жители Торецка (до 2016 года носил название Дзержинск) сами активно покидают город. За последние два дня выехало 500 человек из остававшихся шести тысяч горожан. Глава Донецкой ОВА также указал на меры принудительной эвакуации из других населенных пунктов у линии фронта.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая признала, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка. Тем самым украинская армия лишилась позиций, которые занимала с 2014 года.

Парламентарий обвинила в случившемся генерала Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на этот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери. В результате Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля.

Почему важен Торецк?

Военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев рассказал «Ленте.ру», что для российских военных взятие Торецка не является первостепенной задачей. По его утверждению, более важно оперативными действиями истощать противника.

Теперь уже напрашивается развивать успех из Очеретино, продолжать это движение вокруг Торецка. Но цель здесь даже не столько Торецк взять, сколько этими осмысленными оперативными действиями истощать противника Сергей Полетаев сооснователь проекта «Ватфор»

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В свою очередь, военный корреспондент Александр Сладков объяснил стратегическую важность Торецка. По его словам, этот город помогал ВСУ удерживать позиции в Донбассе. Сейчас Сладков констатирует прорыв основных линий укрепления обороны ВСУ российскими войсками.

29 мая российский командир взвода штурмовиков с позывным Призрак рассказал о прорыве российскими военными многокилометровой обороны ВСУ в Донецкой народной республике. По его словам, это произошло на авдеевском направлении во время штурма населенного пункта Северное.