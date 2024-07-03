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14:11, 3 июля 2024Мир

Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

МИД КНР опроверг заявления президента Финляндии о зависимости Москвы от Пекина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Россия и Китай — крупные независимые государства, и Пекин не является стороной украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она ответила на идею президента Финляндии Александра Стубба закончить конфликт на Украине одним звонком.

Начнем с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной

Мао Нинофициальный представитель МИД Китая

Она добавила, что КНР всегда будет выступать за мир и диалог и поддерживать взаимодействие со всеми сторонами конфликта на Украине. «Продолжим играть конструктивную роль в содействии политическому разрешению украинского кризиса», — заключила дипломат.

Стубб заявил, что Китай может завершить конфликт на Украине одним звонком

Ранее 3 июля Стубб сказал, что конфликт на Украине можно завершить с помощью одного телефонного звонка — председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину. По его мнению, Москва сейчас зависит от Пекина. «Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — подчеркнул президент Финляндии.

Если бы он [Си Цзиньпин] сказал, что пора начинать переговоры о мире, Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора

Александр Стуббпрезидент Финляндии

Ранее, в июне, Стубб уже говорил о роли Китая в конфликте на Украине. Тогда, в ходе конференции в Швейцарии, он заявил, что Пекин должен повлиять на Москву для установления мира.

Александр Стубб

Александр Стубб

Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

В Госдуме предложили свою идею завершения украинского кризиса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для завершения специальной военной операции (СВО) президент США Джо Байден должен позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он также напомнил, что Путин недавно говорил об условиях проведения мирных переговоров.

«Если какой-то из руководителей или какой-то политический деятель будет готов подтвердить и гарантировать исполнение этих требований, это будет возможностью для начала переговоров, к которым мы всегда готовы», — сказал депутат.

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В середине июня президент России сообщил, что готов к переговорам с Украиной, если Зеленский выполнит несколько условий: выведет украинские войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также оставит идею вступления страны в НАТО.

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