Суд в Аргентине может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина. В чем его обвиняет Киев?

Адвокат Рубилар: Киев не передал Аргентине обоснования для экстрадиции Чуркина

Киев не предоставил Аргентине данные по делу россиянина Игоря Чуркина, об этом заявил его адвокат Кристиан Рубилар.

Он усомнился в том, что суд в Аргентине удовлетворит запрос Украины об экстрадиции фигуранта.

Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции Кристиан Рубилар адвокат Игоря Чуркина

Адвокат уточнил, что раз технически процесс передачи Чуркина Украине является не экстрадицией, а скорее реституцией беглого военнопленного, Киеву необходимо предоставить объяснения, в чем он обвиняет мужчину и является ли это преступлением.

Рубилар добавил, что россиянин близок к получению гражданства Аргентины, это может произойти раньше, чем суд вынесет решение об экстрадиции. Таким образом, фигуранта может судить аргентинский суд. Максимальное наказание по предъявляемым Чуркину обвинениям в аргентинской юрисдикции составляет один год.

Чуркин подал заявление на получение гражданства Аргентины, поскольку у него в этой стране родилась дочь, пояснил адвокат.

В феврале Чуркин занялся получением убежища

В феврале 2024 года Игорь Чуркин начал процесс получения убежища в Аргентине, рассказал Кристиан Рубилар. По его словам, россиянину выдали временное разрешение на проживание в стране как беженцу.

Его статус должен быть еще одобрен, это не происходит автоматически. Но до принятия решения он считается беженцем Кристиан Рубилар адвокат Игоря Чуркина

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова уточнила, что 1 февраля состоялось предварительное заседание суда, по решению которого Игорь Чуркин был освобожден под подписку о невыезде из страны.

Дипломат пояснила, что суд должен рассмотреть дело и решить, экстрадировать ли мужчину на Украину или нет. По ее словам, россиянина обвиняют «в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Она добавила, что у обвиняемого есть аргентинский адвокат, который подал прошение о предоставлении мужчине политического убежища.

Также сообщалось, что задержанный по запросу Украины Чуркин предстанет перед комиссией по предоставлению убежища 23 февраля. Тогда его адвокат отмечал, что если решение органа будет положительным, то экстрадиция россиянина на территорию Украины не состоится.

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В начале февраля 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании Чуркина в Аргентине. Он прибыл туда с туристическими целями.

Аргентинская полиция задержала на основании доказательств, собранных Киевом. В ведомстве утверждают, что задержанный «пытался сохранить активы на Украине за счет государственного банка». В июле 2022 года россиянину и его сообщнику были предъявлены обвинения. По версии следствия, они пытались сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» во Львове.

Отмечалось, что предприятие взяло крупный кредит в государственном банке под залог имущества, однако Чуркин якобы потратил средства по своему усмотрению и отказался их возвращать, при этом желая сохранить свою компанию.

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Владельца организации уведомили о подозрении в совершении преступления по статье 383 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения»). Подавшего заявление руководителя предприятия, названного сообщником Чуркина, суд признал виновным. Его заочно приговорили к двум годам лишения свободы.

