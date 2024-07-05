В Кремле ответили на вопрос об обсуждении запрета никабов

Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссия на тему запрета никабов

В Кремле не ведется дискуссия на тему запрета никабов. Об отсутствии обсуждения заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее еще один российский регион ввел временный запрет на никабы. О соответствующем решении заявило духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии. По словам муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева, шариат не предусматривает ношение одежды, полностью скрывающей лицо.

Первым о временном запреет на ношение никабов объявил муфтият Дагестана. 1 июля муфтий республики Ахмад Абдулаев, анонсируя это решение, заявил, что его не отменят, «пока не будет полная тишина и спокойствие в регионе».

В мае в России началось обсуждение федерального запрета на никабы. С соответствующим предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма. Его поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Парламентарий рассказал, что в случае принятия законопроекта, запрещающего мусульманский головной убор, минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тысяч рублей. В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что такая мера может вызвать напряженность в обществе.