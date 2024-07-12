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03:10, 12 июля 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону в Тульской области. Беспилотник насквозь пробил стену завода

Mash: дрон ВСУ пробил стену завода в особой экономической зоне Тульской области
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал Mash

Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону (ОЭЗ) Узловая в Тульской области, об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, по всем аппаратам отработали средства противовоздушной обороны, но один из сбитых беспилотников насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ».

В результате массированной ночной атаки до ОЭЗ долетело четыре беспилотника. По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия, где теперь пробита стена

Mash

Канал уточняет, что на заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб от происшествия подсчитывается.

Вечером 11 июля жители нескольких городов Тульской области сообщили о звуках взрыва, передает «Тульская служба новостей». Хлопки слышали в Узловой, Новомосковске, Донском.

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Средства ПВО сбили пять беспилотников в ночь на 11 июля

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь пять украинских беспилотников над российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей

Минобороны России

О предыдущей массированной атаке ВСУ по России сообщалось 9 июля. Под удар попали шесть областей — Ростовская, Белгородская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская и Курская. По данным Министерства обороны, в атаке были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Беспилотник сбили в Ступинском округе, жители Подмосковья слышали громкий взрыв

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что атака беспилотника была отражена в Ступинском городском округе.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет

Сергей Собянинмэр Москвы

Глава города отмечал, что на месте работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, громкий взрыв прогремел около 4:50 утра в 60 километрах к югу от Москвы. Местные жители услышали два хлопка: от одного из них затряслись стекла в окнах и сработала сигнализация у автомобилей.

Очевидцы также сняли последствия работы ПВО на видео. На появившихся в соцсетях кадрах заметны следы уничтоженного в небе беспилотника ВСУ.

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      Марина Совина
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