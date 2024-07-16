Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

Участника СВО на Украине подозревают в стрельбе по детям под Волгоградом

В хуторе Угольский Волгоградской области 48-летний участник специальной военной операции (СВО) на Украине открыл стрельбу по детям. Причиной стала громкая музыка, игравшая в колонке компании подростков.

ЧП произошло 12 июля. Местные жители пояснили, что школьники вечером гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Они проходили мимо дома, где с товарищами отдыхал военнослужащий. «В какой-то момент взрослые вышли на улицу, дети насторожились и выключили музыку. После этого одна из девочек в компании услышала звук перезарядки ружья, и дети побежали прочь», — поделились свидетели.

Один из детей получил сквозное пулевое ранение в ногу, его госпитализировали. Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова сообщила, что ребенок остается под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом чиновница не смогла объяснить действия военнослужащего. Известно, что 48-летний мужчина прибыл из зоны СВО домой в отпуск после ранения.

Участников СВО захотели обязать проходить реабилитацию

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила обязать вернувшихся с СВО бойцов проходить психологическую реабилитацию. Своей инициативой правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Есть понятие военной травмы. И оно не новое. Надо с людьми проводить реабилитационные мероприятия. Причем надо это начинать, мне кажется, когда они еще там. Потому что по дороге может что-то случиться. Чтобы уже там они понимали, куда они едут Ева Меркачева член СПЧ

Правозащитница отметила, что было бы хорошо, если бы в зоне СВО находились психологи. «Чтобы они оценили уровень этой травмы, которую человек получил, и разработали для каждого программу индивидуальной реабилитации. Понятно, что это достаточно сложно, но это делать нужно, потому что в данном случае это будет профилактика преступлений. Это облегчит жизнь этим людям, их семьям и убережет общество от злодеяний», — объяснила она.

До этого заместитель министра обороны Анна Цивилева раскрыла, что у 20 процентов военных, которые возвращаются из зоны спецоперации, диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). «Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО... Важно принять ребят, выслушать, дать возможность увидеть свое будущее, уверенность в завтрашнем дне», — сказала она.

Участники СВО становятся фигурантами преступлений с применением оружия

11 июля сообщалось об инциденте в пункте военной дислокации в Белгородской области. Военнослужащие-контрактники распивали спиртные напитки в казарме. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Россиянин открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и выстрелил в дежурных. Мужчина скрылся с места происшествия с автоматом Калашникова в руках. В регионе был объявлен план «Вулкан», который вводится для поимки особо опасных преступников. Были заблокированы все трассы.

В июне еще один боец СВО самовольно оставил позицию и скрылся с оружием. 31-летний военнослужащий впоследствии напал на автомобиль на автодороге вблизи монастыря Оптина пустынь и ранил женщину-иконописца. Выяснилось, что мужчина имеет две судимости за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. В 2019 году его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, однако ему удалось раньше выйти на свободу, завербовавшись участником СВО.