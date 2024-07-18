Байден заявил об усталости от Маска и его богатых друзей

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом американский лидер написал в своем личном аккаунте в социальной сети X.

Байден обвинил Маска в попытке купить выборы президента США

Байден заявил об усталости от Маска и его богатых друзей. К публикации он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком бывшего президента США Дональда Трампа и бизнесмена и призывом «победить» Трампа.

Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы Джо Байден президент США

Ранее издание Wall Street Journal написало, что Маск намерен выделять 45 миллионов долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа. Однако сам миллиардер назвал эту информацию фейковой.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа. Размер пожертвования не указывается, однако известно, что «сумма значительная».

В мае сообщалось, что Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на вопросы экономики, безопасности границ.

Глава SpaceX и Tesla неоднократно высмеивал действующего президента США

Маск выступал с критикой Байдена и давал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах. Например, ранее он назвал главу государства «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

Байден на самом деле не понимает, что происходит. За это несет ответственность крайне левая машина Илон Маск миллиардер, бизнесмен

По мнению миллиардера, Байден способен спровоцировать третью мировую войну. Он раскритиковал политика за непоследовательность его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.

Трампа ранили во время предвыборного выступления

13 июля на Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления политика в Пенсильвании. Он прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Сам политик также высказался о покушении на него. Он поблагодарил Секретную службу США и полицию за быструю реакцию. По словам кандидата в президенты США, покушение повлияло на его мировоззрение.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.